Chiude in gabbia gli uccellini da richiamo: 61enne nei guai

ANNONE V. (Venezia) - Sedici uccellini da richiamo detenuti abusivamente dentro gabbie e voliere individuati a casa di un 61enne di Annone Veneto. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri da parte di una pattuglia di agenti appartenenti alla Polizia Metropolitana di Venezia durante un servizio di pattugliamento del territorio dell’area campestre. Attratti dal cinguettìo dei volatili gli investigatori della Polizia Metropolitana hanno notato come le voliere e le gabbie fossero sistemate nel giardino di un’abitazione.

A quel punto è scattato il controllo che ha consentito alla Polizia metropolitana di scoprire la presenza di numerose gabbie e voliere che contenevano abusivamente uccelli tutti sprovvisti di anello inamovibile e di certificato di provenienza in quanto non acquistati ma frutto di catture abusive. Il proprietario delle gabbie e delle voliere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Pordenone per il reato di illecita detenzione di fauna selvatica.

