MESTRE - Pentito? Nemmeno per sogno. E neppure disposto a porgere metaforicamente l’altra guancia, dopo essere stato rimbrottato dal coordinatore regionale di Forza Italia, l’assessore comunale Michele Zuin, per le critiche all’ex premier Silvio Berlusconi espresse sul settimanale parrocchiale “Proposta”. Critiche che riguardavano non tanto l’assoluzione di Berlusconi al processo “Ruby ter” ma lo stile di vita dell’uomo che emergeva dall’inchiesta.

«Di scusarmi non se ne parla - scrive don Roberto Trevisiol, parroco a San Giorgio di Chirignago - Riscriverei tutto punto per punto. Tra l’altro non ho trovato una sola persona che mi abbia in qualche modo corretto. Non arriveranno richiami dalla Curia e neanche dal Patriarca».

E per rendere chiaro il concetto il sacerdote dedica quasi tre pagine (delle quattro del bollettino parrocchiale di domenica prossima) alla vicenda, riportando l’articolo del Gazzettino sulla vicenda e le lettere dei fedeli a sostegno delle posizioni di don Trevisiol. Parole destinate ad alimentare la polemica con Zuin, che nel chiedere l’intervento della Curia sul caso aveva definito quello del sacerdote «un attacco del tutto ingiustificato, di cattivo gusto e che non c’entra nulla con le funzioni di un parroco».

Non aveva forse fatto i conti con don Roberto, che peraltro adombra il sospetto di essere controllato, dato che il Gazzettino ha riportato la notizia prima che il bollettino fosse stampato (ma era già visibile on line): «C’è chi vorrebbe - parole del parroco - che i preti rimanessero in sacrestia tra sacri oli e profumi di incenso». Ma «il mondo è cambiato per tutti, anche per lor signori. E a tutti è dato di esprimersi, in maniera corretta, secondo coscienza». E intanto, per evitare future “fughe di notizie”, la parrocchia ha deciso che in futuro “Proposta” sarà pubblicato on line il venerdì all’ora di pranzo. Come puntualmente avvenuto ieri, 24 febbraio.