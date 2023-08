CHIOGGIA - Le vongole di mare nane (Venus Gallina), ovvero le cosiddette pevarazze, del litorale veneziano si sono perfettamente ibridate con quelle ben più grosse importate da Civitanova Marche seminate dal consorzio Cogevo, cui aderiscono 150 armatori lagunari. Il capitale genetico ha dunque tratto un sensibile beneficio dall'operazione che ha coinvolto centinaia di pescatori. La dispersione a mare di parecchie tonnellate di molluschi ben più larghi dei 25 millimetri (misura minima prevista dall'Unione europea) nei tratti indicati con esattezza dai biologi risale all'inverno scorso. Nel frattempo, affinché l'ibridazione abbia a protrarsi il più a lungo possibile, gli armatori hanno deciso di prolungare il fermo volontario fino al 28 agosto. Sul divieto di pesca con l'impiego delle draghe idrauliche vigilerà la Guardia costiera. Un'apposita ordinanza prevede dure sanzioni a carico degli eventuali trasgressori.

Super vongole di mare

«Adesso dice Michele Boscolo Marchi, presidente del consorzio Cogevo cui aderiscono 150 armatori del Veneziano guardiamo al futuro con la ragionevole certezza di poter presto contare, salvo granchio blu, sulla possibilità di catturare e commercializzare un prodotto di alta qualità, accettato in tutta Europa. Grazie all'incrocio tra le due varietà, cattureremo buone quantità di esemplari uguali in tutto e per tutto a quelli che si riproducevano in abbondanza prima della misteriosa morìa che aveva fatto scomparire le vongole dalle acque del Golfo di Venezia, tra il 2009 e il 2011. La transizione sarà giocoforza graduale. Con la proroga concessa dall'Ue, per qualche tempo ancora, le nostre imbarcazioni continueranno infatti a prelevare dai fondali e sbarcare grossi quantitativi di vongole adulte nane. Un po' alla volta, però, grazie all' importazione di ulteriori cospicui quantitativi di molluschi marchigiani, il miglioramento si sarà definitivamente generalizzato.

Tutto questo comporterà ulteriori sacrifici e investimenti». Oltre al miglioramento qualitativo, il Cogevo punta anche all'incremento quantitativo che, secondo le indicazioni fornite dai biologi, deve essere ottenuto mediante l'ossigenazione e la movimentazione del substrato marino. Nonostante il fermo, in questi giorni, il Cogevo assicurerà comunque l'approvvigionamento di vongole freschissime ai ristoranti e alle pescherie. I molluschi saranno infatti forniti dai consorzi limitrofi, anch'essi coinvolti nel progetto d interessati alla pesca sostenibile mediante turnazioni, secondo il piano generale studiato ed approntato da Veneto Agricoltura, dall'Università di Padova e dall'istituto di ricerca Agriteco. «Nei prossimi giorni conclude Boscolo Marchi - usciremo in mare per un accurato monitoraggio della fascia costiera. Dobbiamo fornire prove concrete alle autorità che vigilano sulle operazioni approvate e finanziate dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali».