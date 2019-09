Si immerge al largo di Chioggia e non risale PIù: scattate le ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Si è immerso ed è sparito nel nulla. Ricerche in corso da parte di capitaneria di porto e sommozzatori dei vigili del fuoco per undisperso in mare, a cinque chilometri al largo di. L'uomo, da quanto ricostruito, aveva una barca d'appoggio. Chi era con lui l'avrebbe visto riemergere per un attimo, per poi tornare sott'acqua.Da quell'istante, però, non è più tornato in superficie. Immediato l'allarme ai soccorsi che, sul posto, sono intervenuti anche con l'elicottero dei vigili del fuoco. L'allarme poco dopo le 12.30, al momento le ricerche non hanno dato esito. Continueranno, come da prassi in questi casi, fino a quando ci sarà luce.