Chioggia. Bambina di 18 mesi travolta in passeggino da una moto a Sottomarina

CHIOGGIA - Una bambina di soli 18 mesi è stata ricoverata, in gravi condizioni, all'ospedale pediatrico di Padova, dopo essere stata investita da una moto, ieri sera, a Sottomarina. L'incidente è avvenuto verso le 19.30 e le circostanze, al momento, non sono ancora del tutto chiare, ma l'ipotesi più plausibile è un eccesso di velocità da parte della moto. La bambina, infatti, era trasportata con un passeggino, come è scontato per una creatura della sua età, e si trovava insieme ai genitori, che erano usciti per una passeggiatina serale.



L'INCIDENTE

La famigliola si trovava in via Venier e, probabilmente, stava attraversando la strada, in fila indiana, con la mamma che spingeva il passeggino.

Un quadretto di vita familiare, assolutamente normale, che arrivava alla fine di una bella giornata di sole: che cosa poteva mai succedere? E, invece, un destino beffardo ha colpito la piccola e i suoi genitori: una moto, sbucata da chissà dove, ha puntato dritta sul gruppetto e ha colpito la carrozzina, facendola volare via e cadendo, a sua volta, sull'asfalto. Non si sa, al momento, se la bimba sia uscita dal guscio protettivo del passeggino o se sia caduta a terra con esso. Fatto sta che le sue condizioni, all'arrivo dei soccorritori, erano gravi, per cui è stata prontamente caricata sull'elicottero del Suem e trasportata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padovae. Illesi, miracolosamente, i genitori o, comunque, con ferite di poco conto, ma non si può dire che, per loro, sia stata una fortuna, anche se il bilancio dell'incidente avrebbe potuto essere molto più grave. Se ciò non è accaduto, potrebbe esser stato per la posizione delle persone o per una istintiva manovra del ragazzo che guidava la moto che potrebbe essere riuscito a evitare il peggio. Questo, però, non lo ha salvato dalla rabbia dei genitori della piccola e, forse, di qualcuno che ha assistito alla scena, poiché, riferisce la testata Chioggia Azzurra, il motociclista è stato quasi aggredito dai presenti.



I SOCCORSI

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i rilievi di rito sono stati compiuti dalla Polizia locale. Resta, in chi ha visto, o ha letto sui social, questo triste episodio, l'apprensione per il destino della bambina e l'amara considerazione che troppe persone utilizzano moto e bici elettriche, senza tener conto del pericolo che rappresenta condurre questi mezzi ad alta velocità in zone frequentate da pedoni o, comunque, molto trafficate.