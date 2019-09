© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA (VENEZIA) - Ancora nessuna traccia del scomparso ieri, domenica 15 settembre, nelle acque del mare di Chioggia , sotto gli occhi dell'amico. Guardia costiera e vigili del fuoco l'hanno cercato per ore fino al tramonto.L'uomo era uscito in barca, alle Tegnue, insieme a un amico: ha iniziato le sue immersioni, cinque chilometri circa al largo di Chioggia. A un certo punto è emerso, ha cercato di salire sulla barca ma non ci è riuscito. «Mi sento male», ha detto cercando di chiedere aiuto. L'amico, però, non è riuscito a soccorrerlo in tempo e l'uomo si è inabissato senza più tornare in superficie.Nel luglio 2006 Maurizio, il figlio 35enne di Luigino, era morto in circostanze del tutto simili al padre non lontano dal luogo dove il genitore è stato dato per disperso.