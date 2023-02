Sequestrati due quintali di orate "fuorilegge" al Mercato Ittico di Chioggia: valgono 2.500 euro ma verranno trattate come rifiuti alimentari

CHIOGGIA - Nella mattinata di giovedì 23 febbraio, i carabinieri della motovedetta di Chioggia hanno sequestrato 2 quintali di orate. I controlli, sin dall’alba, si sono concentrati presso il Mercato Ittico di Chioggia. In uno dei tanti box, i militari hanno notato movimenti particolari, che potevano far presumere l’intenzione di nascondere, tra prodotti tracciati, anche prodotto ittico “in nero”.

Infatti, l’ispezione, alla presenza del legale rappresentante del box, ha permesso di rinvenire, all’interno della cella frigo, 36 cassette di polistirolo, contenenti orate, per un peso complessivo di circa 2 quintali, prive di etichette utili a stabilirne la rintracciabilità di filiera. Il legale rappresentante del box è stato dichiarato in contravvenzione per la violazione del Reg. CE 178/2002, punita con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.500 ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. nr.190/2007. Il prodotto ittico in questione, per un valore commerciale stimato in 2.500 euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia amministrativa all’interessato per farlo smaltire secondo la normativa, quale rifiuto alimentare.