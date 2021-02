Non si ferma all'alt e scatena un inseguimento in Romea: arrestato con droga a bordo

CHIOGGIA - Arrestato un uomo che ha forzato un posto di controllo anti-Covid della Polizia sulla Strada Statale Romea. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente di un’automobile che, dopo non essersi fermato al posto di controllo, ha continuato la propria corsa. Gli agenti del Commissariato di Chioggia sono così saliti a bordo dell’auto di servizio per inseguire e fermare il soggetto che, per guadagnarsi la via di fuga, ha ripetutamente tentato di farsi tamponare dai poliziotti. Al termine dell’inseguimento, il conducente che viaggiava in compagnia di una donna è stato trovato sprovvisto di patente di guida. Inoltre, nell’automobile sono stati rinvenuti 2 chili di hashish. I poliziotti hanno riportato lievi lesioni. L’uomo è stato tratto in arresto mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a stabilire la provenienza della droga.

