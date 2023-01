CHIOGGIA - «Sto morendo» aveva detto al padre, chiamandolo al telefono. Roberta Boscolo Bello Sacchi, titolare del bar tabaccheria di Brondolo era tornata a casa, dopo il turno di lavoro e si era sentita male. Ha cercato aiuto e il padre, che l'aveva sostituita al negozio, si è precipitato, chiamando i soccorsi. Ma l'intervento dei sanitari non è servito e Roberta è spirata tra le loro braccia, davanti agli occhi del papà, stroncata a 49 anni da un infarto. Roberta era diventata famosa due anni e mezzo fa: nel suo bar tabacchi, in via padre Emilio Venturini, qualcuno aveva vinto mezzo milione di euro, con il concorso Vincicasa.

Addio Roberta

Ma oggi il ricordo di amici e clienti, non si sofferma su quella vincita, ma sulla cortesia e l'umanità che metteva nel lavoro e nei rapporti con le persone. Tutti ricordano i suoi sorrisi, la gentilezza che dimostrava, le battute scambiate dopo aver preso un caffè, la cura con cui accontentava i clienti che chiedevano, per esempio, di mettergli da parte un giornale o qualche sigaro speciale. Era una routine tranquilla la sua, fatta di conversazioni con la gente del quartiere, che sono i principali frequentatori del locale, e con qualche turista che approdava lì, nel fine settimana, magari per andare a sistemare la barca che teneva nella darsena e poi diventava un cliente ricorrente. La popolarità del Vincicasa non l'aveva cambiata. Diceva «speriamo sia toccato a qualcuno che ne ha bisogno» anche perché era appena passata la bufera della prima ondata Covid e molti avevano perso il lavoro. «Era il collante della nostra famiglia ricorda la cugina Federica lavorava insieme ai genitori e alla sorella Barbara. Era single ma era l'anima di tutti noi cugini, più una sorella che una cugina». Due erano le passioni di Roberta: la nipote Nina, che lei accompagnava, con la stessa apprensione di una madre, nei concorsi di bellezza in cui gareggiava, e i viaggi nel mondo. «I fiordi norvegesi e Londra, l'anno scorso ricorda la cugina Federica. Un regalo anticipato per i miei 50 anni aveva confessato in famiglia. E gli Stati Uniti, dove, probabilmente, si sarebbe recata quest'anno, anche se non aveva ancora fissato nulla».

Tante mete ancora da visitare e molto affetto da dare alla famiglia. «Ringraziamo tutti i sanitari che si sono prodigati per salvarla dice Federica tutti coloro che ci hanno espresso condoglianze e solidarietà. I funerali saranno lunedì, alle 15, alla chiesa della Navicella».