CHIOGGIA - A distanza di sette anni dall'apertura del parco commerciale Clodì, è stato completamente rinnovato l'ipermercato di Coop Alleanza 3.0 che ne costituisce il cuore, quantomeno in termini di attrazione della clientela. Con i suoi oltre 12mila soci e 90 addetti, infatti, l'ipermercato è una delle realtà economiche più importanti di Chioggia e offre servizi sia ai residenti che, per la sua vicinanza alla Romea, ai turisti che visitano la città. I lavori di ristrutturazione del punto vendita, per un investimento di 280mila euro, erano iniziati ai primi di settembre e si svolti senza interruzioni dell'attività. Ieri l'inaugurazione del nuovo look, con il taglio del nastro alla presenza del vice sindaco, Daniele Tiozzo Brasiola, e del consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, Daniel Tiozzo. Le scelte espositive hanno tenuto conto sia delle nuove tendenze che si sono affermate in questi anni tra i consumatori, sia delle problematiche legate al costo della vita che investono le famiglie.

Chioggia, rinasce l'Ipercoop

Ecco, quindi, che Alleanza evidenzia che se «nel 2021, soci e non soci, a Chioggia, hanno usufruito di vantaggi sulla spesa per oltre 2milioni e 300mila euro», nel 2022 intende proseguire su questa strada utilizzando, per offerte e promozioni, una comunicazione che metta in risalto i valori e i vantaggi della cooperazione. Anche per questo, il Punto di ascolto, e i nuovi Ufficio Soci e Prestito sono stati posti all'ingresso del negozio. In accordo con le nuove tendenze di consumo, che privilegiano i prodotti tipici o, almeno, a chilometro zero (o quasi), un'attenzione particolare è stata posta nell'indicare la provenienza dell'ortofrutta, per la quale sono stati predisposti degli indicatori verdi, con la scritta Prodotto locale che identifica la merce di provenienza regionale e, sulle cassette, viene anche evidenziato il nome dell'azienda agricola produttrice.

Tra le novità di tendenza anche lo spazio dedicato agli animali domestici Amici di casa Coop, un corner di 250 mq (sui 4.500 complessivi dell'ipermercato), con addetti alla vendita amanti degli animali e appositamente formati, con accessori e giochi per i pelosetti di casa, alimenti naturali e diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Rinnovata anche l'Area salute e benessere, con la nuova ubicazione al centro dell'area di vendita. Oltre a farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, lo spazio offre anche vaste aree dedicate ai cosiddetti bisogni emergenti: si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti senza glutine, integratori alimentari, cosmesi e agli articoli dedicati al benessere.