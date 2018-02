I rifuti del ristorante abbandonati sul ponte, denunciati i titolari

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - I rifiuti del ristorante finiscono a bordo della, nei guai i titolari. I Carabinieri della Motovedetta disono risaliti a due uomini della provincia diattraverso gli scontrini delper i pagamenti dei clienti, ritrovati tra i sacchi dei rifiuti. Per entrambi è quindi scattata la denuncia per l'abbandono dei rifiuti e lada 300 euro.I carabinieri e gli ispettori diavevano trovato sul ponte translagunare a Chioggia diversi sacchi di immondizie che contenevano imballaggi di prodotti alimentari, bottiglie di plastica, lattine, cartoni, svariati avanzi alimenti tra cui scarti di prodotti ittici consistenti in gusci di cappesante, gusci di cozze e valve di vongole. All’interno anche numerosi bigliettini di comande simili tra loro, di scontrini fiscali e di riepilogo delle transazioni POS, quest’ultimi con l’intestazione del pubblico esercizio. Veritas ha provveduto a raccogliere tutti i sacchi contenti i rifiuti, del peso di oltre 3 quintali, per addebitarne lo smaltimento ai titolari del ristorante.