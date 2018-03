Raid notturno, gomme forate a decine di auto in sosta

di Diego Degan

CHIOGGIA - Lea causa di squarci e buchi prodotti, probabilmente, da cacciaviti e punteruoli. Amara mattinata, ieri, per alcuni residenti di via Cristoforo Colombo che hanno trovato le loro auto ridotte in queste condizioni dall’azione di qualcheAi danneggiati non è rimasto che cambiare la gomma (quando era una sola a essere danneggiata) o cercare affannosamente un gommista. Le, secondo i riscontri effettuati dai carabinieri che, peraltro, non hanno ricevuto né denunce, né chiamate da parte dei diretti interessati. È stato l’equipaggio della macchina di pattuglia ad accorgersi di quanto era accaduto e a redigere una segnalazione, in attesa che qualche cittadino responsabile sporga, almeno, una denuncia contro ignoti.