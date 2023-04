Chioggia. Il Clodiense dell'anno 2022: chi sono i 5 finalisti. Premio fuori concorso all'attrice Pilar Fogliati «innamorata della città»

CHIOGGIA - Venerdì 21 aprile alle ore 18.30 si terrà presso l'Auditorium San Nicolò l’ottava edizione del Premio Il Clodiense dell'Anno relativo all’annata 2022. La cerimonia vedrà salire sul palco i cinque finalisti, designati nella riunione dei membri del Comitato, ai quali verranno consegnati i diplomi di benemerenza di Clodiense dell’Anno. A uno di loro verrà consegnato il Leon d’oro.

I cinque finalisti

Come di consueto, i cinque finalisti sono stati preventivamente selezionati dal Comitato su segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e dall’osservatorio. I cinque finalisti, in ordine alfabetico, per l’edizione 2022 sono: Roberta Boscolo Anzoletti a capo di Climate & Energy alle Nazioni Unite Organizzazione meteorologica mondiale; Luciano Boscolo Cucco, imprenditore chioggiotto Doc definito da molti "l’Americano di Chioggia" e ambasciatore della Città; Riccardo Baldo, Katia De Bei, Gina Valentino e Tiziana Cavallarin protagonisti di un importante atto di solidarietà “in alta quota”; Neher Patrizia conduttrice della rubrica più amata e seguita di Rai2: “Ci Pensa Patty”, all’interno del programma I Fatti Vostri dedica ai “domestic affairs”; Matteo Silverio vincitore del premio nazionale per l’innovazione “Green&Blue”, grazie alla sua startup “Rehub”, attiva nel riciclaggio del vetro derivante dagli scarti dei laboratori di Murano.

Pilar Fogliati

Il Comitato, in via eccezionale per quest’anno, ha deciso all’unanimità di attribuire un premio “fuori concorso” all’attrice Pilar Fogliati, protagonista della serie televisiva Odio il Natale trasmessa da Netflix e profondamente innamorata della nostra Città. Alla cerimonia è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.