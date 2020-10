CHIOGGIA (VENEZIA) - «Stiamo recuperando le opere incompiute. Questa autorimessa è un altro tassello che si aggiunge a quanto già fatto per Corte Salasco, per la Barca e, in prospettiva, per la ex Colonia Turati». E' una visione d'insieme quella che il sindaco, Alessandro Ferro, ha espresso, ieri, in occasione del taglio del nastro per la rinnovata autorimessa comunale di via Marco Polo. Una cerimonia sobria, anche a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti Covid, ma che si colloca, dice Ferro, nel solco di un lavoro di recupero e valorizzazione delle strutture fantasma, quelle che si sono iniziate a costruire dieci o venti anni fa e sono poi rimaste abbandonate. Vale per le opere prima citate, ancora oggetto di controversie, ma per le quali esistono progetti specifici, e vale per questa rimessa sotterranea i cui lavori erano iniziati nel 2001; arrivarono a compimento nel 2016, ma rimase, subito dopo, inutilizzata a causa delle infiltrazioni d'acqua e dei vandalismi. La Giunta Ferro ne ha affidato la gestione a Sst. «Abbiamo investito 50mila euro per rimetterla in ordine precisa Emanuele Mazzaro, amministratore di Sst - tra interventi di riqualificazione della piazzetta sovrastante, danneggiata da atti vandalici, e sistemazione del parcheggio; tra sostituzioni e aggiunte di protezioni dalle infiltrazioni di acqua; integrazione di un impianto di videosorveglianza e controllo degli accessi, per cui solo gli utilizzatori dell'autorimessa potranno entrare con i badge».



LA RIMESSA

La struttura può ospitare fino a 64 automobili, compresi sei posti per disabili. Due stalli sono stati donati all'Associazione nazionale carabinieri, la cui sede si trova nella piazzetta soprastante il parcheggio e che sorveglierà (anche se il garage, formalmente, non è custodito) la zona, per evitare il ripetersi dei vandalismi verificatisi in passato. In sostanza un sistema di vigilanza elettronica, tramite telecamere, integrato dalla presenza dei volontari dell'Anc che dovrebbe mettere al sicuro la zona.



LA PIAZZETTA

Un ulteriore passo, spiega il sindaco, potrebbe essere l'utilizzo della piazzetta soprastante, dove erano state create un'arena e uno spazio per eventi e manifestazioni. «Si tratta di strutture ancora in buono stato commenta Ferro purtroppo la pandemia rende più difficile anche questo tipo di iniziative, ma terremo presente questa opportunità». Alcuni posteggi dell'autorimessa sono ancora disponibili (55 euro al mese). Rivolgendosi a Sst, il cui ufficio, al Mercato ittico, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Diego Degan

