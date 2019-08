Pescatore muore al porto di Val da Rio colpito da un improvviso malore

CHIOGGIA - Un uomo, probabilmente un pescatore, è morto questo pomeriggio poco dopo le 18 nel porto di Val da Rio a Chioggia. L'ambulanza è arrivata sul posto ma il personale sanitario, che pure ha tentato la rianimazione, non ha potuto che constatarne il decesso. Non si sa ancora nulla di ufficiale sulle cause della morte, ma sembrerbbe che l'uomo abbia avuto un improvviso malore, probabilmente un infarto.

