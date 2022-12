Picchiato per uno sgarbo, morto il 67enne aggredito da un 26enne. Lo aveva urtato per sbaglio

CHIOGGIA - È morto stasera, 12 dicembre 2022, in ospedale a Mestre Paolo Marangon, il 67enne aggredito sabato sera in via Alga a Sottomarina (Chioggia), dal pregiudicato Andrè Morana 26 anni, il quale l'aveva colpito soltanto perché Marangon per errore gli aveva urtato il braccio, ostruendogli il passaggio. Stasera alle 21 i sanitari dell'Ospedale dell'Angelo hanno staccato la spina al 67enne. Colpito da emorragia cerebrale, le condizioni di Marangon erano apparse disperate fin dal primo momento.