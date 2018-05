La chiamava la sua «brutta malattia»: morto a 64 anni il noto imprenditore Soncin

di Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto ieri mattina, all'età di 64 anni,ma anche personaggio di spicco del mondo culturale cittadino. Era malato da tempo, ma lottava con tenacia contro la «brutta malattia» (così la definisce, in un messaggio di cordoglio, un'amica che lo aveva conosciuto proprio in occasione delle frequenti visite mediche degli ultimi mesi) che lo aveva colpito. Ieri mattina Soncin, ormai allo stremo delle forze, si è sentito male a casa e a nulla è servito il rapido trasporto in ospedale, dove è deceduto. Lascia la moglie, Letizia Frizziero, e il figlio Lorenzo, che lo affiancava nel lavoro e nell'attività culturale. I funerali si terranno mercoledì, alle 15.30, in Cattedrale.Giuliano Soncin ha saputo coniugare l'attività imprenditoriale con la ricerca culturale dando vita ad avvenimenti e situazioni unici nel panorama cittadino. La sua prima passione era stata il teatro e, non ancora ventenne, aveva vissuto le prime esperienze nel Piccolo Teatro Città di Chioggia, palestra e punto di passaggio quasi obbligato per tutti quelli che, a Chioggia, hanno amato e praticato il mondo teatrale. Nel 1984 aveva avuto un piccolo ruolo cinematografico, con la partecipazione, quale attore locale, al film di Salvatore Samperi Fotografando Patrizia, ambientato a Chioggia...