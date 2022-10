Lavoratori in nero in bar e ristoranti a Chioggia e Mirano: tre imprenditori multati e tre attività sospese

Controlli in bar e ristoranti del Veneziano: tre imprenditori sanzionati e tre aziende sospese. Gli accertamenti dei carabinieri erano finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Chioggia i Carabiieri hanno sanzionato per 20mila euro e temporanea sospensione dell'attività d'impresa, il titolare di un ristorante situato nel centro storico, all'interno del quale è stato trovato un cameriere in nero su 5 presenti. Nella stssa località è stato controllato un bar che aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi aziendali e la formazione sulla sicurezza del personale dipendente, con conseguente sospensione dell'attività. Il datore di lavoro è stato sanzionato per un importo di 8.000 euro.

Infine a Mirano sanzioni per 10.000 euro e sospensione dell'attività d'impresa per un bar gestito da cittadini stranieri, situato nel centro abitato, all'interno del quale è stato trovato un banconiere in nero, italiano, trovato intento a somministrare bevande ed alimenti ai clienti.