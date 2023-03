Chioggia. Schianto sul ponte del Brenta: 35enne in bicicletta investita da un camion. Ricoverata a Mestre in terapia intensiva

CHIOGGIA - Incidente a Chioggia sul ponte del Brenta stamattina, martedì 21 marzo. Una donna in bicicletta, H.T. 35 anni, è stata investita da un camion. La 35enne di origine ucraina è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in terapia intensiva per politrauma: la prognosi è riservata.

Traffico in tilt

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Sulla pagina Facebook "Romea minuto per minuto", tantissime le segnalazioni di code in uscita dalla città e lungo la statale Romea. Intorno alle ore 10 la circolazione è tornata alla normalità.