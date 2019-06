Incidente su un peschereccio al largo pescatore cade in mare: è disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - I Vigili del fuoco e laallertati questa notte per un incidente su unche sarebbe avvenuto al largo diC'è un pescatore disperso: subito sono scattate le ricerche in mare. Si tratta di un trentenne. Il disperso sulla trentina: l'equipaggio era di 4 persone sul peschereccio in navigazione solitaria a 4 miglia dal litorale di. L'allarme è arrivato dall'equipaggio.L'incidente alle tre di questa notte sul motopeschereccio, alle ricerche hanno partecipato immediatamente gli altri pescherecci assistiti dalla motovedetta della, e un'unita della guardia di finanza.Non si tratterebbe comunque di un scontro come comunicato in un primo momento, il 30enne sarebbe caduto in mare da solo.