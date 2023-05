Paura a Venezia, 36enne chioggiotto cade in acqua da un pontone: la paura lo paralizza poi la svolta

VENEZIA - Oggi, venerdì 19 maggio, una vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia, impegnata nell’attività di pattugliamento lagunare, ha soccorso nei pressi dell’Isola di Poveglia un trentaseienne di nazionalità italiana e residente a Chioggia caduto in acqua da un pontone.

La dinamica

Il malcapitato, dipendente di una ditta di logistica marittima, era accidentalmente caduto in acqua da un moto pontone, non riuscendo più a risalire sul mezzo a causa delle condizioni meteo marine e del forte spavento.

I soccorsi

Il 36enne cercava di sostenersi ad una cima collegata al moto pontone.

Constatata l’impossibilità di prestare soccorso tramite l’utilizzo del salvagente in dotazione, due militari, componenti l’equipaggio della vedetta della Guardia di Finanza, si sono tuffati in acqua riuscendo a issare l'uomo in pericolo a bordo della vedetta.

I militari hanno fatto di tutto per riuscire ad alzare la temperatura corporea del naufrago in armonia con quanto previsto dal protocollo sanitario. Il 36enne, successivamente, è stato trasportato presso il pontile adiacente l’Ospedale San Camillo degli Alberoni dove risulta tuttora ricoverato.