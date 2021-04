Insulti al vescovo e persecuzione di un commerciante, arrestato 21enne

CHIOGGIA - E' stato arrestato ieri mattina, 1 aprile, P.M., 21 anni, chioggiotto di 21 anni, per gli insulti al Vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo. Il giovane, già segnalato alle forze dell’ordine per vari reati, è ai domiciliari. La misura cautelare è stata emessa nell’ambito di un procedimento penale che lo vede imputato per il reato di atti persecutori, posti in essere nei confronti di un esercente di Riva Vena. Nelle ultime settimane, il ragazzo si era reso protagonista di alcuni episodi di microcriminalità e molestie, compresi alcuni episodi di insulti ai danni del Vescovo di Chioggia.