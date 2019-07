Contributi troppo alti. L'Inps schiaccia la piccola pesca: 300 barche rischiano di sparire

di Diego Degan

CHIOGGIA - La piccola pesca rischia di scomparire. Un numero, grosso modo, compreso tra le 200 e le 300 barche, a Chioggia, rischia di non poter più lasciare gli ormeggi, non per carenza di materia prima, né per dinamiche di mercato, ma perché schiacciate dall'entità delle contribuzioni previdenziali richieste dall'Inps, per la prima volta in oltre cinquant'anni di storia. La maggior parte dei piccoli armatori interessati, ha ricevuto richieste di pagamento tra i 10mila (il guadagno di un anno di lavoro,...