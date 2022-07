Chioggia, schianto nella notte tra due auto. Il veicolo vola fuori strada, conducente tra le lamiere

CHIOGGIA - Alle 21:25 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rebosola Lungo la SP 7 tra Chioggia e Codevigo per un incidente stradale tra due autovetture: una persona ferita. I pompieri arrivati da Chioggia e Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona da una delle due auto, che è stata presa in cura del personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte con la rimozione delle auto.

APPROFONDIMENTI CHIOGGIA Schianto sul ponte, in moto contro il furgone del pesce: 31enne morto... CHIOGGIA Alessandro morto in moto a 16 anni, i due ventenni correvano a 100... VITTIMA DELLA SS309 Chioggia, incidente mortale sulla Romea: auto contro scooter, muore... SOTTOMARINA Chioggia, addio Alessandro Spanio. Il ricordo toccante del fratello...