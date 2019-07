Scontro sulla Romea tra un'auto e una moto, un ferito, disagi al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Graveoggi 25 luglio, verso le 13, a. A scontrarsi un', per ora non ci sono altri particolari. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un incrocio. Sono intervenuti l'elicottero del Suem e i Vigili del Fuoco, una persona ferita è stata elitrasportata all'ospedale di Chioggia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico sulla statale Romea in direzione Sud che si sono protratti per circa un'ora.