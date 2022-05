CHIOGGIA - Un barchino condotto da un ragazzo ventenne di Chioggia si è schiantato ieri mattina, sabato 21 maggio, contro una briccola del canale che conduce nella frazione di Valli. Il giovane è stato soccorso da alcuni pescatori, che hanno subito avvertito la Capitaneria di Porto per il trasporto fino in ospedale. Il ragazzo è ricoverato in condizioni abbastanza gravi. La barca era motorizzata con un 40 cavalli fuoribordo.

