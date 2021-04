Il compagno provoca un incidente, lei si dichiara alla guida: stangati e denunciati

CHIOGGIA - Il compagno provoca un incidente, lei si dichiara alla guida: denunciati dai Vigili urbani di Chioggia intervenuti per un incidente a Borgo San Giovanni, tra un'autovettura, che ha attraversato via Granatieri di Sardegna proveniendo da via Buozzi, ed un ciclomotore con due ragazzi a bordo, che percorreva la strada principale in direzione sud-nord, centrando in pieno l'automobile. A bordo della Citroen C3 si trovava una coppia di 36 anni, residenti a Chioggia, con la loro figlia di quattro anni.

La donna aveva dichiaravto agli agenti intervenuti di trovarsi alla guida ed essere responsabile dell'incidente, circostanza confermata anche dal compagno. Nell'occasione gli operatori notavano che il passeggero mostrava palesemente di avere di recente bevuto alcolici. I vigili hanno quindi eseguito i rilievi di rito e le contestazioni amministrative a carico della donna (mancata precedenza, per cui è anche prevista la sospensione della patente, mancato uso degli indicatori di direzione e mancato utilizzo del seggiolino per la bimba).

Nelle giornate successive, gli agenti, hanno reperito le immagini di una telecamera di sicurezza di un vicino esercizio commerciale da cui si osserva che alla guida della Citroen non si trovasse la donna, bensì il compagno. Entrambi, dunque, avevano fornito dichiarazioni false agli operatori di polizia.

All'uomo sono state così notificate le violazioni amministrative già contestate alla donna, alle quali si è però aggiunta una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono stati denunciati, anche per il reato di sostituzione di persona. La donna, proprietaria del mezzo, che è stato sequestrato, risponderà anche del reato di favoreggiamento personale. Alla stessa è stata anche notificata una sanzione amministrativa per incauto affidamento dell'auto. I due ragazzi diciannovenni a bordo del ciclomotore hanno fortunatamente subito soltanto lievi ferite nella caduta. Al conducente dello scooter è stata contestata la guida senza l'uso dei fari. Alla fine, per non dimenticare in che periodo ci troviamo, tutti i coinvolti si sono visti contestare anche le sanzioni al DPCM Covid-19 per non aver rispettato l'orario di "coprifuoco" serale.