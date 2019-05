Fiamme nella notte, corto circuito: casa a fuoco, famiglia evacuata

CHIOGGIA - Appartamento a fuoco in centro a Chioggia, famiglia evacuata. Paura nel cuore della notte dopo che le fiamme sono divampate in un’abitazione di calle San Domenico al civico 1200. Erano le 3.45 quando è scattato l’allarme alla centrale operativa de pompieri che si sono precipitati sul posto e sono riusciti a domare il rogo, con ogni probabilità innescato da un corto circuito nei contatori dell’Enel. Oltre ai vigili del fuoco con diversi mezzi, sono intervenuti anche i tecnici della società dell’energia elettrica, gli operatori del Suem e i carabinieri, Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate stamattina, domenica 26, alle 7.30. La famiglia, una volta contattato il Comune, è stata sistemata in un altro alloggio provvisorio.

