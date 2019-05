Casa a fuoco, la famiglia dorme e rischia di morire soffocata

di Diego Degan

CHIOGGIA - Dormivano. E non si sono accorti di nulla. A salvarli da una tragica morte per soffocamento sono stati i vicini, che hanno lanciato l'allarme, e i vigili del fuoco, che li hanno portati, praticamente caricandoseli sulle spalle, fuori dalla casa invasa dal fumo. Del resto nessuno dei componenti della famiglia, nell'abitazione andata a fuoco l'altra notte, verso le 3.45, in calle San Domenico, era in grado di salvarsi da solo: lui, ottantenne, con problemi di orientamento; lei, poco più giovane, cardiopatica, e il...