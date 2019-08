Idroambulanza arriva ma s'incaglia sulla rete di un pescatore davanti all'ospedale

di Davide Tamiello

CHIOGGIA - Quando un’ambulanza arriva a sirene spiegate, il codice di comportamento (ma anche quello della strada) impone una condotta precisa: le auto si fermano e agli incroci si ridisegnano le precedenze, tutto in favore della condizione d’emergenza. Ovviamente, tra le regole c’è anche quella che non è proprio il caso di parcheggiare davanti all’ingresso del pronto soccorso, o dicon qualsiasi cosa possa dar fastidio o far perdere tempo. Questo per il trasporto su gomma, lo stesso dovrebbe essere per quello acqueo. Ma evidentemente, a Chioggia, qualcheha pensato bene diMorale: idroambulanza del 118 (con paziente a bordo) incagliata e vigili del fuoco costretti per concludere il trasferimento del ferito in ospedale.