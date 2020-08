Furgone fermato sulla Romea: sequestrati 900 kg di pesce senza etichetta

CHIOGGIA - Circa 900 kg di pesce privo di etichettatura di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia, durante dei controlli sulla strada statale Romea. L'uomo che guidava il furgone è stato multato dai finanzieri, con un pena che può arrivare fino a 4.500 euro. La merce sequestrata era trasportata all'interno di cassette di polistirolo, prive di indicazioni sulla provenienza del prodotto. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese dall'autista si è scoperto che il pesce proveniva dalla zona del Garda ed era diretta a ristoratori in provincia di Viterbo e Perugia. Il pesce è stato messo a disposizione delle autorità sanitarie per i successivi accertamenti.



Dall'inizio dell'anno sono state sequestrate circa 2,5 tonnellate di prodotti agroalimentari dalle Fiamme Gialle di Chioggia, per mancanza di informazioni sulla tracciabilità. La normativa infatti prevede che i consumatori possano disporre, attraverso le etichette, di tutte le informazioni utili per evitare il rischio di consumare prodotti non trattati nel rispetto delle norme igieniche. © RIPRODUZIONE RISERVATA