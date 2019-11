A fuoco i capelli del clochard, mamma va in Questura e si scusa per il figlio

di Diego Degan

CHIOGGIA (VENEZIA) - «Ho acconsentito io che mi tagliassero i capelli in quel modo e sapevo anche che mi stavano filmando» ma «in precedenti occasioni, mi hanno insultato e maltrattato». Si fa sempre più intricata la vicenda del barbone a cui un gruppo di ragazzi ha incendiato i capelli la notte del 31 ottobre. Quando ildell'episodio ha cominciato a girare in maniera evidente sui social, sabato pomeriggio, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'uomo e lo hanno rintracciato che vagava in città verso le otto di sera. Alle loro domande il senzatetto ha risposto di essere stato del tutto consenziente al trattamento subito. «Ho detto ai ragazzi che avevo bisogno di tagliare i capelli e che non sapevo come fare. Così ci siamo accordati per quel sistema. E sì,» ha riferito ai militari. Dichiarazioni sul filo