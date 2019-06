​Ex convento canossiano in vendita a un milione e 500mila euro: asta deserta

di Roberto Perini

CHIOGGIA - Sempre più incerto il futuro dell'ex convento di Santa Caterina, il cui nucleo originale risale al XIV secolo. Messo in vendita dall'istituto bancario che l'aveva acquisito in seguito alle disavventure della precedente proprietà, non ha trovato alcun acquirente. L'asta indetta il 19 aprile scorso è andata deserta. Evidentemente, i potenziali compratori non hanno ritenuto congruo l'importo a base d'asta: un milione 500mila euro per il convento e le ex scuole femminili annesse; 143mila euro...