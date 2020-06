CHIOGGIA - Un 49enne di Este è rimasto vittima, ieri pomeriggio, di un misterioso incidente automobilistico in prossimità della frazione di Cà Bianca, sull’arginale del Brenta, una strada sterrata frequentata solo da pescatori e amanti della solitudine. Verso le 15.30 alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme, avendo visto, dall’altra sponda del fiume, una Volkswagen Polo uscire di strada e inabissarsi nel Brenta. Secondo quanto riferito ai carabinieri, a bordo potevano esserci due persone. I vigili del fuoco di Chioggia, poi appoggiati dal nucleo sommozzatori, e dai carabinieri hanno proseguito le ricerche per ore e stavano quasi per essere interrotte senza risultato quando, poco prima delle 21, è stata ritrovata la macchina con il corpo del padovano all’interno. La salma è stata prelevata e riportata a terra ma, visto l’imminente calar della notte, il recupero della macchina verrà fatto questa mattina, mediante un sistema di sollevamento a palloni. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento ma non si esclude un malore improvviso. I finestrini della macchina, infatti, sono stati trovati chiusi, come se l’uomo non avesse neppure tentato di uscire dall’abitacolo e fosse, quindi, già privo di forze o di coscienza. Questa circostanza porterebbe anche ad escludere il sospetto iniziale che ci fossero due persone nell’auto. Resterebbe, comunque, da capire, come mai si fosse recato in quell’angolo di campagna sconosciuto ai più. Forse i parenti o una ricerca tra i suoi effetti personali (se, per esempio, avesse nel bagagliaio dell’attrezzatura da pesca) potranno dare una risposta.

