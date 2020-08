In casa nascondeva 24 involucri di cocaina e 6.000 euro: arrestato 70enne

CHIOGGIA- In casa gli agenti del Commissariato hanno trovato nel corso di una perquisizione, in posizione ben nascosta, 24 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, chiusi con gancetti e confezionati in modo tale da essere pronti alla cessione a terzi e circa 6000 euro in contanti.



Al termine delle operazioni, il 19 agosto scorso, i poliziotti hanno sequestrato sia la sostanza stupefacente, sia la somma di denaro. L'uomo, 71 anni, è stato arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il Tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in vista della prossima udienza fissata per il 15 settembre. Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA