di Diego Degan

CHIOGGIA - Voleva i soldi per la, ma i, estenuati da anni di richieste, gli hanno detto di no. E lui, per sfogarsi,, gettando in strada mobili e suppellettili, ha minacciato con un coltello e picchiato carabinieri e poliziotti, intervenuti per fermarlo, ha sfasciato una macchina della polizia e, quando lo hanno bloccato e portato al pronto soccorso, ha continuato ad inveire ed agitarsi, tanto che, per oltre quattro ore, non c'è stato modo di sedarlo. E' una vicenda dove tutti sono vittime, quella che ieri, verso le 15, ha avuto la sua ultima (per ora) puntata, in calle Piva, nel centro storico di Chioggia. Vittime i genitori delS.F. che, da oltre dieci anni, sono vessati dalle continue richieste di denaro. Il figlio («bravissimo ragazzo» a detta di chi lo conosceva prima) aveva un, fino a quando non ha incontrato qualcuno che ha lucrato sulle sue debolezze.