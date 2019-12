CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA (VENEZIA) - Tre giorni didal lavoro per aver fatto lain unache si trovava all'ingresso di un condominio nel quale stava effettuando il recapito delle bollette. È lachespa, la società che si occupa di servizi idrici e ambientali nella provincia di Venezia, ha inflitto a un proprioin relazione ad un episodio avvenuto nel settembre del 2018, a. A denunciare il comportamento del lavoratore fu un residente di un condominio di via Livenza che, indignato per la sua maleducazione, chiamò le forze dell'ordine, facendolo identificare.