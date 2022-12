CHIOGGIA - Il 2 giugno il dottor Nelson Yontu Maffo, medico dell'Inps e di origini camerunesi, raccontò di essere stato malmenato da un lavoratore in malattia che non era in casa quando lui aveva eseguito la visita fiscale. Minacce, spintoni, epiteti razzisti e il tablet portato via che al protagonista dell'aggressione, Diego De Antoni, 41 anni, costeranno un patteggiamento a 2 anni, 8 mesi e 500 euro di multa che verrà siglato il 21 dicembre ma che ha già il via libera del pm Roberto Terzo e del giudice Alberto Scaramuzza.

Un via libera arrivato anche perché De Antoni ha risarcito completamente sia il dottore (rappresentato dall'avvocato Leonardo De Luca, dello studio Simonetti) sia l'Inps (avvocato Aldo Tagliente) che così ha deciso di non costituirsi parte civile. Oltre al ristoro economico il quarantunenne chioggiotto (difeso dagli avvocati Alessandro Di Biasi e Umberto Pauro, ieri sostituiti in udienza dall'avvocato Angelo Andreatta) ha scritto una lettera di scuse tanto al camice bianco quanto allo stesso ente previdenziale.

Come detto la ceralacca sul patteggiamento arriverà settimana prossima quando il gup dovrà decidere anche il destino giudiziario della nipote dell'uomo, la ventunenne Martina Zorich (avvocato Giorgia Maschera), anche lei imputata dell'aggressione. Da un punto di vista formale, zio e nipote sequestro di persona, per aver trattenuto il medico contro la sua volontà, nonché di violenza a minaccia. De Antoni è accusato anche di lesioni, per i colpi dati al petto del medico, giudicati guaribili in 10 giorni.

È il capo d'imputazione a raccontare i fatti: il 2 giugno il medico arriva alle 16.45 a casa di De Antoni, quando lui non c'è. Torna dalla spiaggia, richiamato dai familiari alle 17.05 e si scaglia contro il medico. De Antoni blocca il cancello di uscita: «Non esci da qui vivo se non segni che ero a casa alle 17.00, negro di m..., voi venite dall'Africa e pensate di fare quel c... che vi pare. Adesso ti stacco la testa se non scrivi che io ero a casa alle17». Un crescendo fino alla richiesta di avere il nome e l'indirizzo del medico, che è costretto a scriverlo: «Così ti vengo a cercare».

Per impedirgli di uscire dal cortile di casa, è i la nipote a sedersi davanti alla porta, mentre De Antoni gli porta via il tablet per le ricette e il cellulare. Quando il medico viene lasciato uscire e può raggiunge la sua auto, De Antoni lo insegue cercando di forzare la portiera dell'auto» in cui il dottore si è «asserragliato continuando a ripetere frasi di minaccia. Stai attento, stai attento, ti vengo a cercare».