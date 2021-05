CHIOGGIA - Poco dopo le 6.30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII in località Brondolo a Chioggia per l’incendio di un cassonetto, rinvenuto all’esterno il corpo senza vita di una persona parzialmente carbonizzata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la popagazione agli altri cassonetti. Sul posto il personale del Sanitario del SUEM i carabinieri e la polizia di stato.