Codevigo nega il passaggio dello scuolabus di Chioggia per paura di perdere alunni e il sindaco lagunare va a prendere i bambini di Conche con un furgone

CHIOGGIA - «Mi è sembrato di portare via dalla guerra dei bambini sfollati, stiamo parlando di bambini». Gloria, Giuly, Mia, Mattia, Syria e Giorgia. Sono i sei bambini di Conche iscritti alla scuola elementare di Valli che oggi, giovedì 14 settembre, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha accompagnato con un furgone passeggeri alla fermata dello scuolabus.

A circa un chilometro e duecento metri dal punto di partenza. Motivo?

Conche è una frazione di Codevigo, provincia di Padova e il sindaco Ettore Lazzaro non ha rilasciato il nullaosta per il passaggio verso Valli, frazione di Chioggia. A rischio, secondo lui, l'esistenza della scuola di Conche. Sono 18 i bambini di Conche, tra asilo, elementari e medie, che avrebbero bisogno dello scuolabus direzione Valli. E i genitori lavoratori protestano.

Alle 7.45 in punto il sindaco Armelao si mette alla guida del pulmino e porta i sei bambini alla fermata dello scuolabus al confine tra Conche e Valli. E all'arrivo del mezzo giallo scatta l'applauso di mamme bimbi. Saluti di rito e poi via verso la scuola. Ma la diatriba non è finita, da domani si ricomincia. (servizio di Emiliana Costa)