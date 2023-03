CHIOGGIA - Ore 14.29 cancellato; 15.29 cancellato; 17.35 cancellato. Questo era il tabellone delle partenze dei treni della linea Chioggia-Rovigo, dalla stazione di Chioggia, venerdì pomeriggio. E alla stazione di Rovigo, le corse delle 13.09, 14.09 e 17.15, dirette a Chioggia, riportavano, ugualmente, la scritta “cancellato”, senza altre indicazioni. Insomma, un intero pomeriggio senza treni e senza corse automobilistiche sostitutive che ha, non solo causato disagio, ma anche sconforto tra gli utenti.

TRENI SCOMPARSI

«Ormai non mi chiedo più perché», commentava qualcuno di loro a fronte della mancanza di spiegazioni. Ma i problemi sono continuati anche il giorno dopo. A segnalarli il padre di una studentessa la quale, a causa dei ritardi e della mancanza di informazioni, ha perso la giornata di scuola. «Il treno delle 6.36 – spiega il genitore - che doveva passare alla stazione di S. Anna di Chioggia, non è arrivato. E questo è accaduto senza alcun avviso che informasse della soppressione e della messa a disposizione di un bus sostitutivo. Mia figlia e le sue due amiche sono rimaste in stazione ad attendere. Il treno successivo, delle 7.10, è stato annunciato con un ritardo di 40 minuti. Morale della favola, una giornata di lezioni persa perché le ragazze sarebbero arrivate oltre la seconda ora e non sarebbero più state accettate a scuola».

CAMBIO DI GESTIONE

Non sono questi, come noto, i primi disagi riscontrati sulla linea Chioggia-Rovigo, ma la loro estensione temporale e il passaggio di gestione in corso, da Sistemi Territoriali a Trenitalia, e con l’incognita del ricorso presentato da Arriva Rail al Tar del Veneto (contro l’assegnazione del servizio a Trenitalia) che potrebbe dare origine a un lungo contenzioso, fanno sorgere, tra gli stessi utenti del servizio, la sensazione che Sistemi territoriali stia, sostanzialmente, “disarmando” una gestione che, ormai, non interessa più, dato che sembra, comunque, destinata a passare in mano a un’altra azienda. E ciò fa pensare che anche la sollecitazione della consigliera regionale Erika Baldin (M5S) per il ripristino, quest’estate, del “treno del mare” (dal padovano e dal vicentino verso le spiagge) da parte di Sistemi territoriali, per lasciare almeno un “buon ricordo” dopo i tanti disservizi di questi anni, sia destinata a cadere nel vuoto. Sempre sul fronte dell’opposizione, un altro consigliere regionale chioggiotto, Jonatan Montanariello (Pd), ha raccolto la segnalazione del genitore di Sant’Anna e criticato, ancora un volta, la Regione che «dopo essere stata incapace di gestire il servizio (Sistemi territoriali è una società regionale, ndr), si è dimostrata pure incapace di affidarlo a mani migliori.