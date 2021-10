Chioggia. Cantiere navale abusivo scoperto alla foce del Brenta

CHIOGGIA - Un cantiere navale abusivo è stato sequestrato nei giorni scorsi vicino alla foce del fiume Brenta a Chioggia (Venezia), dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia. Il cantiere si trovava in un'area demaniale data in concessione a una società che si doveva occupare solamente di opere idrauliche. I militari di Chioggia avevano notato lungo il Brenta un motopontone ormeggiato, a bordo del quale si stavano svolgendo lavori ad alto impatto ambientale, da parte di tre persone. Sono stati trovati rifiuti speciali pericolosi, derivanti dalle lavorazioni, abbandonati sul suolo e nelle acque del fiume, con macchinari azionati da gasolio sottoposto a tassazione agevolata, presumibilmente prelevato dai serbatoi del pontone. L'area, che si estende per una superfice di 1.500 metri quadrati, assieme al motopontone lungo 35 metri, sono stati posti sotto sequestro, assieme a 50 chilogrammi di rifiuti speciali pericolosi, 105 litri di gasolio e altri macchinari utilizzati per l'attività abusiva. Accertamenti sono in corso all'ispettorato del Lavoro per stabilire la posizione lavorativa delle tre persone, denunciate per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.