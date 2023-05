CHIOGGIA - I primi equipaggi sono arrivati già ieri. Oggi ne arriveranno altri e domani prenderanno il via le regate. Saranno 57 le imbarcazioni a vela che si contenderanno, a Chioggia, il titolo per il 50simo Campionato italiano della Classe Meteor, che torna in Città dopo le edizioni del 1990 e del 2008 L'evento, organizzato, su delega della Federazione Italiana Vela, dal circolo velico Il Portodimare, vede la partecipazione di imbarcazioni provenienti da tutta Italia, con un livello tecnico dei partecipanti davvero alto, che quest'anno - assicurano gli organizzatori - raccoglie non solo le rappresentanze delle flotte ma gli equipaggi più forti delle stesse, facendo prevedere un Campionato di spessore ed emozionante.

LA FLOTTA LOCALE

La flotta di Chioggia, tra le più longeve ed attive in Italia, è nata nel corso degli anni 80 e l'attività di quegli anni era culminata nel 1989 proprio con la vittoria ai Campionati Italiani di Riva di Traiano dell'imbarcazione Kookadurra del Circolo nautico Chioggia, NC timonata da Franco Corazza e nell'organizzazione del Campionato Nazionale del 90 rivinto, peraltro, ancora dalla stessa imbarcazione. Negli anni successivi a quella eccezionale doppietta l'attività della Flotta Meteor andò gradualmente sgonfiandosi per poi riprendere sul finire degli anni 90 sotto la spinta di nuovi armatori. Nel 2008 il Campionato approda nuovamente a Chioggia con 58 imbarcazioni, ma è cinque anni più tardi che, a Bibione, gli equipaggi chioggiotti conquistano il Trofeo riservato alla miglior flotta. Il 2016 è l'anno d'oro con la vittoria sia del titolo assoluto con Engy di Stefano Pistore, sia di flotta.

LE GARE

In questa edizione del Campionato le regate si svolgeranno da mercoledì 10, fino a sabato 13: ne sono previste fino a dieci, con un massimo di tre giornaliere. Il campionato sarà valido già al termine dello svolgimento della quarta prova. Il campo di regata sarà posizionato a pochissime centinaia di metri dalla spiaggia di Sottomarina e a poche miglia dalla zona di tutela biologica delle Tegnue. Osservata speciale, da parte del comitato di regata, la situazione meteo: per i prossimi giorni è infatti previsto l'arrivo di una saccatura atlantica, che porterà una fase perturbata già a partire da mercoledì, con rinforzo dei venti dal quadrante nord orientale.

«Dopo oltre un anno di lavori e preparativi - ha dichiarato il presidente de Il Portodimare Giuseppe Modugno - siamo davvero orgogliosi di vedere una entry list così numerosa e con un altissimo livello tecnico. Ospitare quasi sessanta barche all'inizio della stagione diportistica ha richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente da parte di Darsena Mosella, Darsena Le Saline e Porto Turistico San Felice che si occuperanno della logistica delle imbarcazioni. A questo punto siamo davvero pronti e non ci resta che goderci questo spettacolo, buon vento a tutti!».