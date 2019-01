Il Comune di Chioggia si inventa il bonus shopping nei negozi per i cittadini modello

di Diego Degan

CHIOGGIA - Ti comporti da cittadino civile e solidale? Allora ilti premia. E' questa la filosofia del progetto «Ecoattivi», presentato ieri in municipio, che sarà operativo, dal primo febbraio, in via sperimentale, anche a Chioggia. Una sorta di rivoluzione nel rapporto tra cittadini e istituzioni che, hanno spiegato gli assessori Daniele Stecco e Genny Cavazzana, vuole uscire dalla logica del punire i cattivi, per mettere in pratica quella del premiare i buoni. In sostanza, i cittadini che adotteranno alcuni comportamenti virtuosi verranno premiati con un certo numero diche potranno essere convertiti inche aderiscono all'iniziativa. Sembra banale ma, in realtà, è piuttosto impegnativo. Anche per i cittadini premiati, come si capisce entrando nel