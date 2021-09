CHIOGGIA - Nella mattina di oggi 13 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti nella laguna di Chioggia per il recupero di una barca affondata a 4 metri di profondità. I pompieri intervenuti con il nucleo sommozzatori e la motobarca e un’autopompa lagunare hanno imbragato e provveduto a issare la barca che è stata messa in secco per le riparazioni.