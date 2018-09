Due nuovi autovelox sulla Romea scoppia la polemica: posti sbagliati

di Marco Biolcati

CHIOGGIA - Autovelox sulla Romea, cominciata l’installazione. In questi ultimi giorni i tecnici hanno lavorato al montaggio delle strutture. A breve arriverà l’apparecchiatura che dovrà prima essere testata attraverso lo scatto di un certo numero di foto. Successivamente i due impianti di rilevazione entreranno in funzione per punire chi non rispetta i limiti lungo la statale. Presumibilmente saranno operativi tra fine settembre e i primi giorni d’ottobre. Appena sono comparsi i classici pali arancioni subito si sono scatenate le polemiche sui social da parte dei cittadini preoccupati che questa sia più una mossa per fare cassa che un tentativo di aumentare la sicurezza della famigerata statale. In particolare, a non convincere, sono le posizioni scelte per l’installazione: il primo apparato si trova sul ponte translagunare, non distante dal bivio per Chioggia in direzione Ravenna (limite di 90 km/h), il secondo all’incrocio per raggiungere la frazione di Ca’ Lino, dove il limite è di 70 km/h. Molti avrebbero preferito una collocazione a ridosso dei centri abitati di Valli e di Sant’Anna.