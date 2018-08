Morte di Anna, indagati il fidanzato e un amico: trovati metadone e farmaci

APPROFONDIMENTI SUL GAZZETTINO IN EDICOLA DOMANI

CHIOGGIA - Due giovani dsono indagati nell'ambito degli accertamenti sulla morte di una giovane ragazza di Chioggia,di 19 anni, trovata senza vita all'interno dell'abitazione di un amico, il 6 agosto scorso. Nei confronti di quest'ultimo, F.R., viene ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro reato, e di omissione di soccorso assieme alLa diciannovenne era stata rinvenuta riversa sul letto all'interno della camera da letto dell'alloggio dell'amico che l'aveva ospitata. Gli agenti del Commissariato di Chioggia, intervenuti sul luogo assieme alla Polizia Scientifica della Questura di Venezia e al medico legale, hanno accertato che sul corpo della ragazza non vi erano segni di percosse o lesioni, per cui la causa della morte è stata attribuita a un'intossicazione acuta da farmaci, su cui però farà luce l'autopsia. È quindi emerso che la ragazza aveva trascorso la serata con i due giovani, noti come assuntori di stupefacenti. Dalla perquisizione nell'appartamento e nel garage di F.R. sono stati scopertiprobabilmente assunti dalla ragazza e causa del malore fatale. Il reato di omissione di soccorso è stato contestato ai due poiché la chiamata del 118 è stata effettuata nella tarda mattinata del 6 agosto, quando L.S. era già uscito di casa per recarsi al lavoro, e diverso tempo dopo che Anna aveva manifestato sintomi di malessere.