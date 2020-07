«Chiunque s i a il mandante, chiunque siano gli esecutori, non si illudano: andrò fino in fondo con le denunce e Chioggia Azzurra continuerà con la sua linea». Andrea Comparato, editor, come lui stesso si definisce, del più noto blog cittadino, non si smentisce. Ieri sera, dal pronto soccorso dove si trovava per le prime cure, dopo aver subito un’aggressione, ha pubblicato un video con il quale ha voluto far capire ai suoi aggressori di non essere stato per nulla intimidito. Perché di vera e propria intimidazione pare trattarsi, almeno secondo il suo racconto.



«Mi stavo recando a un appuntamento, verso le 17.30 – riferisce Comparato - in calle Picelli. Entrando nella calle ho visto due individui, a volto scoperto, che parevano in attesa di qualcosa o qualcuno, ma non ci ho fatto caso. Appena l i ho superati, mi sono corsi dietro. Uno mi ha dato un pugno alla nuca e mi ha fatto cadere dalla bicicletta . P oi, entrambi, hanno cominciato a colpirmi con calci e pugni. Mi sono protetto la faccia con le braccia e, devo dire, mi è andata bene». L’aggressione è finita dopo un paio di minuti perché, dalla pizzeria vicina, qualcuno si è affacciato gridando «Cosa sta succedendo?», e i due picchiatori sono fuggiti . Ma la particolarità dell’episodio, riferisce l’aggredito, è che «nessuno dei due ha detto una parola. Mi hanno picchiato in silenzio, quasi in modo scientifico». Al pronto soccorso le radiografie non avrebbero rilevato fratture e Comparato dice di sentire dolore alla spalla , di avere qualche segno sul corpo e che gli hanno rotto gli occhiali. Non è la prima volta che il blogger viene aggredito. Ma, in passato, si è sempre trattato di persone che si sentivano offese dai post pubblica ti su Chioggia Azzurra, spesso con nome, cognome e fotografia di chi era protagonista di fatti criminosi. «Ma queste persone mi hanno sempre affrontato a viso aperto – dice Comparato – e ho sempre capito perché ce l’avevano con me. Oggi, invece, chi mi ha pestato non l’ha fatto per questioni personali: il loro atteggiamento indica che sono stati mandati da qualcuno che non voleva agire di persona per non farsi identificare e la loro presenza in quella calle, in pieno centro, mi è sembrata un agguato premeditato». Ultimo aggiornamento: 10:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA