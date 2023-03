CHIOGGIA - Allarme in città per i comportamenti "antisociali" di un misterioso individuo che potrebbe soffrire di qualche turba mentale. Il timore che, prima o poi, faccia del male a qualcuno, serpeggia, soprattutto tra le ragazze. Sarebbero queste, infatti, le persone preferibilmente prese di mira dall'individuo in questione che le rincorre per strada, anche in pieno giorno, con l'apparente intenzione di aggredirle.

L'allarme

A quanto pare, però, l'aggressione non c'è mai stata. Tuttavia, dopo le prime segnalazioni di tre giorni fa, le "gesta" di questo personaggio sono continuate o, forse, sono stati riportati episodi che, prima, erano passati sotto silenzio, come qualcuno che si è ricordato di averlo visto «con i pantaloni tirati giù».

Secondo il blog Chioggia Azzurra, che ha dato conto di vari "avvistamenti", si tratterebbe di un profugo afgano sui 35-40 anni.

Quello che sembra strano è che nessuno, finora, né operatori socio sanitari, né forze dell'ordine, lo abbiano ancora intercettato.