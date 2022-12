CHIOGGIA - Uno schiaffo, una caduta, la nuca che si rompe sull’asfalto e un’emorragia cerebrale. Paolo Marangon, 67 anni, è in ospedale dell'Angelo di Mestre in fin di vita “colpevole” di aver urtato il braccio di un pregiudicato che gli ostruiva la porta attraverso cui doveva passare.

Tutto è accaduto sabato sera a Chioggia, poco dopo le 20.30. A quell’ora, Marangon aveva appuntamento con un’amica, Daniela, che abita nel condominio di via Alga 16. Palazzo comunale in cui vivono, insieme a famiglie per bene, anche alcune persone che hanno oltrepassato più volte i limiti della legalità e assumono, spesso, comportamenti arroganti e violenti nei confronti degli altri condomini. Uno di loro, 26 anni, sostava sull’ingresso del palazzo, insieme ad un amico proprio mentre Marangon e la sua amica stavano uscendo per andare in pizzeria. A causa della ristrettezza del passaggio, il 67enne ha urtato il braccio del giovane.

A quel punto, il 26enne ha inseguito Marangon che, nel frattempo, si era allontanato di qualche metro e, urlando e insultandolo, l’ha strattonato, gli ha dato uno schiaffone e l’ha fatto cadere a terra. Ora Marangon è gravissimo in ospedale.